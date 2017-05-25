التعاون يدعم صفوفه بـ«خراع» الاتحاد

وقعت إدارة التعاون اليوم الخميس رسمياً مع مدافع الاتحاد فيصل الخراع لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بناءً على رغبة من مدرب الفريق البرتغالي جوزيه غوميز.

وتمت مراسم التوقيع بجدة، حيث مثل التعاون عضو مجلس الإدارة عبدالعزيز الروضان ومن الاتحاد عمر مسعود نائب رئيس نادي الاتحاد، وموّل الصفقة المجلس التنفيذي والرئيس الفخري تركي آل الشيخ.

من جهته، قدم رئيس التعاون محمد القاسم شكره لإدارة نادي الاتحاد و لوكيل أعمال اللاعب الدكتور منصور اليامي على تعاملهم المثالي والاحترافي في الصفقة.