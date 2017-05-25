 التعاون يدعم صفوفه بـ«خراع» الاتحاد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

التعاون يدعم صفوفه بـ«خراع» الاتحاد الجزائر تعلن تشكيل حكومتها الجديدة برئاسة عبدالمجيد تبون تدشين مركز الصيانة الذاتية بمساجد الدمام وضواحيها خطأ حسابي يكلف «أوبر» 50 مليون دولار مجلة الجيش الإسرائيلي تدق ناقوس الخوف من “صناعة السلاح السعودية” جوجل تتيح ميزة جديدة لتقويم العائلة ٦٠٠ ألف ريال حجم إنفاق جمعية ذوي الإعاقة بالأحساء على برنامج العلاج التأهيلي ولي ولي العهد يوجه بعلاج «الحربي» في أمريكا غداً الجمعة المتمم لشعبان.. والسبت غرة رمضان الربيعة يوقّع مشروعاً لمكافحة وباء الكوليرا في اليمن ترامب أمام حلف الناتو: الملك سلمان رجل حكيم يسعى لتحقيق الإنجازات مدير بنك التنمية الاجتماعية يدشن مركز دلني للأعمال

التعاون يدعم صفوفه بـ«خراع» الاتحاد

التعاون يدعم صفوفه بـ«خراع» الاتحاد
المناطق_جدة

وقعت إدارة التعاون اليوم الخميس رسمياً مع مدافع الاتحاد فيصل الخراع لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بناءً على رغبة من مدرب الفريق البرتغالي جوزيه غوميز.

وتمت مراسم التوقيع بجدة، حيث مثل التعاون عضو مجلس الإدارة عبدالعزيز الروضان ومن الاتحاد عمر مسعود نائب رئيس نادي الاتحاد، وموّل الصفقة المجلس التنفيذي والرئيس الفخري تركي آل الشيخ.

من جهته، قدم رئيس التعاون محمد القاسم شكره لإدارة نادي الاتحاد و لوكيل أعمال اللاعب الدكتور منصور اليامي على تعاملهم المثالي والاحترافي في الصفقة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>