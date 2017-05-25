الجزائر تعلن تشكيل حكومتها الجديدة برئاسة عبدالمجيد تبون

أعلن رسمياً عن تشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة برئاسة عبدالمجيد تبون ليصبح عبدالقادر مساهل وزيراً للخارجية، ويستمر أحمد قايد صالح نائباً لوزير الدفاع ورئيساً للأركان، والطيب لوح وزيراً للعدل، وعبدالمجيد بدوي وزيراً للداخلية، والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم فيما توزعت بقية الحقائب -وفق بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية اليوم- على النحو التالي:

وزير المالية عبدالرحمان راوية، وزير الطاقة مصطفى قيطوني، وزير المجاهدين الطيب زيتوني، وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون، وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبدالقادر بوعزقي، وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة، وزير التجارة أحمد ساسي، وزير الاتصال جمال كعوان، وزير الأشغال العمومية والنقل عبدالغاني زعلان، وزير الموارد المائية حسين نسيب، وزير السياحة والصناعات التقليدية مسعود بن عقون، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، وزيرا أميناً عاماً للحكومة أحمد نوي.

وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قد كلف أمس وزير السكن والعمران السابق عبدالمجيد تبون برئاسة الوزراء (وزير أول) خلفاً لعبدالمالك سلال الذي قدم استقالة حكومته على خلفية الانتخابات البرلمانية التي جرت في بداية الشهر. ومن أبرز الخارجين من التشكيلة الحكومية وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة.