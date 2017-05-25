 الجزائر تعلن تشكيل حكومتها الجديدة برئاسة عبدالمجيد تبون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الجزائر تعلن تشكيل حكومتها الجديدة برئاسة عبدالمجيد تبون تدشين مركز الصيانة الذاتية بمساجد الدمام وضواحيها خطأ حسابي يكلف «أوبر» 50 مليون دولار مجلة الجيش الإسرائيلي تدق ناقوس الخوف من “صناعة السلاح السعودية” جوجل تتيح ميزة جديدة لتقويم العائلة ٦٠٠ ألف ريال حجم إنفاق جمعية ذوي الإعاقة بالأحساء على برنامج العلاج التأهيلي ولي ولي العهد يوجه بعلاج «الحربي» في أمريكا غداً الجمعة المتمم لشعبان.. والسبت غرة رمضان الربيعة يوقّع مشروعاً لمكافحة وباء الكوليرا في اليمن ترامب أمام حلف الناتو: الملك سلمان رجل حكيم يسعى لتحقيق الإنجازات مدير بنك التنمية الاجتماعية يدشن مركز دلني للأعمال وزارة التعليم: الآن طباعة شهادات الثانوية متاحة

الجزائر تعلن تشكيل حكومتها الجديدة برئاسة عبدالمجيد تبون

الجزائر تعلن تشكيل حكومتها الجديدة برئاسة عبدالمجيد تبون
المناطق_متابعات

أعلن رسمياً عن تشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة برئاسة عبدالمجيد تبون ليصبح عبدالقادر مساهل وزيراً للخارجية، ويستمر أحمد قايد صالح نائباً لوزير الدفاع ورئيساً للأركان، والطيب لوح وزيراً للعدل، وعبدالمجيد بدوي وزيراً للداخلية، والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم فيما توزعت بقية الحقائب -وفق بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية اليوم- على النحو التالي:
وزير المالية عبدالرحمان راوية، وزير الطاقة مصطفى قيطوني، وزير المجاهدين الطيب زيتوني، وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون، وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبدالقادر بوعزقي، وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة، وزير التجارة أحمد ساسي، وزير الاتصال جمال كعوان، وزير الأشغال العمومية والنقل عبدالغاني زعلان، وزير الموارد المائية حسين نسيب، وزير السياحة والصناعات التقليدية مسعود بن عقون، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، وزيرا أميناً عاماً للحكومة أحمد نوي.
وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قد كلف أمس وزير السكن والعمران السابق عبدالمجيد تبون برئاسة الوزراء (وزير أول) خلفاً لعبدالمالك سلال الذي قدم استقالة حكومته على خلفية الانتخابات البرلمانية التي جرت في بداية الشهر. ومن أبرز الخارجين من التشكيلة الحكومية وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>