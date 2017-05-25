 صحة عسير تنظم برنامج يوم مع والدي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

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صحة عسير تنظم برنامج يوم مع والدي

صحة عسير تنظم برنامج يوم مع والدي
المناطق_عسير

شهد مستشار المدير العام للشئون الصحية بمنطقة عسير الدكتور / عبدالله الجاسر وبحضور المساعدين ومدراء الإدارات بصحة المنطقة احتفالية إدارة التواصل الداخلي بصحة عسير لاستقبال أبناء موظفي الصحة في يوم مفتوح بمقر المديرية تخلله مسابقات ثقافيه وترفيهية للأطفال ويأتي ذلك في إطار مبادرات وزارة الصحة نحو المشاركة المجتمعية حيث قام الجاسر بقص الشريط ومجموعة من الأطفال برنامج ( يوم مع والدي ) ثم تجول داخل أروقة المعرض المقام على هامش هذه الاحتفالية بصحبة مجموعة من الأطفال وأولياء الأمور وأستمع والحضور الى شرح موجز عن اجنحة المعرض الذي شاركت من خلاله إدارة التوعية الدينية وإدارة التوعية الصحية وعيادة الأسنان.

وقد ثمن موظفي الصحة هذه البادرة لإتاحة الفرصة في تواجد أبنائهم داخل أروقة صحة المنطقة لمعرفة المزيد عن دورها في خدمة المجتمع الطبية والعلاجية والوقائية والتوعوية.

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