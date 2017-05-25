 المحكمة العليا: تعذر رؤية هلال شهر رمضان…والسبت غرة رمضان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

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المحكمة العليا: تعذر رؤية هلال شهر رمضان…والسبت غرة رمضان

المحكمة العليا: تعذر رؤية هلال شهر رمضان…والسبت غرة رمضان
المناطق_الرياض

أعلنت المحكمة العليا  في بيان رسمي منذ قليل، عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي، وذلك مساء اليوم الخميس، في عدد من المراصد المخصصة في المملكة، ليكون أول أيام شهر رمضان 1438 بعد غد السبت.

الجدير بالذكر أن المحكمة العليا ، كانت قد دعت إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وذلك مساء اليوم الخميس 29 من شهر شعبا 1438 هجرية وغد الجمعة، حيث أكد فلكيون في بيان رسمي على أن رؤية هلال شهر رمضان المبارك اليوم مستحيلة وذلك بسبب أن القمر سوف يغرب قبل غروب الشمس بفارق 20 دقيقة تقريباً.

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