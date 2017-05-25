 ترامب: البابا “رائع” والاستقبال السعودي “مذهل” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

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ترامب: البابا “رائع” والاستقبال السعودي “مذهل”

ترامب: البابا “رائع” والاستقبال السعودي “مذهل”
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند وصوله لمقابلة رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في بروكسل يوم الخميس. تصوير: إريك فيدال - رويترز
المناطق_رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن البابا فرنسيس “رائع” وإنه وجد الاستقبال الملكي في السعودية “مذهلا” و”أبعد من أي شيء رآه أحد”.

وأسهب ترامب في الحديث مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل عن انطباعاته حتى الآن في جولته الخارجية الأولى كرئيس والتي تهدف في جانب منها إلى طمأنة حلفاء واشنطن إلى أن الولايات المتحدة ما زالت شريكا يعتمد عليه في عهده.

وسأله رئيس المفوضية الأوروبية جان بول يونكر عندما شرعا في التحدث أمام الكاميرات عما إذا كان متعبا فقال ترامب (70 عاما) إن رحلته “غطت دولا كثيرة وزعماء كثيرين وزعماء عظماء”.

وعلق ترامب على وصف دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي لصور زيارة السعودية بأنها مذهلة قائلا “كانت مذهلة جدا. لا أعتقد أن شيئا مثل هذا حدث من قبل. أعتقد أن هذا كان أبعد من أي شيء رآه أحد”.

وخلال حفل استقبال مع الملك سلمان في الرياض يوم السبت شارك ترامب لفترة وجيزة في رقصة بالسيوف يؤديها رجال يرتدون الجلباب العربي.

وسافر بعد ذلك للقاء الزعيمين الإسرائيلي والفلسطيني ثم توجه إلى روما يوم الأربعاء للقاء مسؤولي الحكومة الإيطالية والبابا فرنسيس لأول مرة.

وقال ترامب في حديثه إلى توسك ويونكر “ذهبنا إلى البابا… زيارة تترك في النفس انطباعا قويا. البابا رائع.”

 

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