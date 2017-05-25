 أمير عسير يطمئن على صحة النايف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

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أمير عسير يطمئن على صحة النايف

أمير عسير يطمئن على صحة النايف
المناطق_عسير

اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير على صحة   محمد بن حمود النايف محافظ النماص سابقا,

 إثر  اجرائه عملية جراحية  بمستشفى الحرس الوطني بجده , وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه به اليوم ,  ودعا سموه الله العلي القدير أن يمنّ عليه  بالشفاء العاجل .

من جهته عبر  النايف  ,عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة منه, وحرصه الدائم على السؤال عن أبناء المنطقة, داعياً الله تعالى  أن يجزيه خير الجزاء, وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته.

 

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