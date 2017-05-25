تدشين وحدة العلاج بالعمل وصالة الطعام بمركز التأهيل الشامل بالرياض

دشن مركز التأهيل الشامل للذكور بحي النخيل التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وحدة العلاج بالعمل والمطبخ الرئيسي وصالة الطعام بعد اعادة تأهيلها وتجهيزها بدعم وتمويل من مصرف الراجحي ممثلاً بإدارة المسؤولية الاجتماعية .

وأقيم حفل بهذه المناسبة حضره من جانب المصرف مدير الإتصال المؤسسي محمد اليامي ، ومدير المسؤولية الاجتماعية وائل البييبي ، الى جانب مدير المركز والمشرف على مجمع الوزارة بالنخيل خضر الزهراني وعدد من منسوبي المجمع وفرع الوزارة بمنطقة الرياض .وكان العمل قد تواصل خلال الفترة الماضية بإستخدام أحدث التقنيات لانشاء المشروعات الثلاثة حيث تم تجهيز وحدة العلاج بالعمل بكل مايحتاجه نزلاء المركز للقيام بالأنشطة والمهارات الحياتية التي تسهم في تطوير قدرات ذوي الإعاقة وزيادة استعدادهم للإستقلالية والحد من العجز الناتج عن الإعاقة ، وروعي فيها كيفية قضاء المعاقين أوقاتهم كي ينجزوا الأدوار المنوطة بهم في الحياة ضمن بيئات متعددة بهدف تحسين اداء المعاق وتغلبه على جوانب القصور أو العجز الناتج عن الاعاقة .

في حين تم تجهيز المطبخ الرئيس وصالة الطعام بالتقنيات الحديثة المستخدمة في المطابخ المتخصصة ليقدم الغذاء الصحي المتوازن بما يسهم في إنجاح برامج الرعاية والتأهيل المعمول بها في المركز .وقُسّم المطبخ الرئيسي الى عدة اقسام شملت ” المطبخ ، وقسم الغسيل والتعقيم ، والصالة الرئيسة ، وقسم التبريد ، واقسام ملحقه “.

واعتبر وائل البييبي مدير المسؤولية الاجتماعية بمصرف الراجحي المساهمة في هذا المشروع واجب وطني وانساني ، مشيراً الى ان المصرف سعيد بما قام به ويرحب بمزيد من التعاون مع فرع الوزارة لخدمة الفئات المشمولة بالرعاية .

من جانبه قدم خضر الزهراني مدير مركز التأهيل الشامل بالرياض شكره وتقديره للمصرف على تعاونه ودعمه ، عاداً ذلك بالأمر غير المستغرب ومرحباً بمد يد التعاون مع القطاع الخاص لكل مافيه خدمة وراحة ذوي الإعاقة من المشمولين بالرعاية والتأهيل بالمركز .