توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة الباحة ومكتب تقنيات الإقتصاد للاستشارات

وقعت غرفة الباحة مذكرة تفاهم مع مكتب تقنيات الإقتصاد للإستشارات لإعداد الدراسات والاستشارات التطويرية والتنظيمية للغرفة وإعداد دراسات الجدوى الإقتصادية وتقديم الإستشارات المالية وتسويق الفرص الاستثمارية وتطوير برامج الاستثمار تحت مظلة الغرفة . وقام بالتوقيع على المذكرة من جانب الغرفة رئيس مجلس الإدارة الاستاذ صالح بن علي ال محفوظ ومن مكتب تقنيات الإقتصاد مدير المكتب الأستاذ أحمد محمد مساعد الغامدي بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الصناعية الأستاذ محمد بن سعيد المعجباني وأمين عام الغرفة الأستاذ عبدالرحمن شرف الزهراني .

وأوضح رئيس غرفة الباحة أن هذة الخطوة تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الغرفة لتسريع وتيرة الإستثمار بالمنطقة في ظل الرعاية والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقه الباحة ، وستشهد الفترة القليلة القادمة تأسيس مكتب للدراسات والشئون الإقتصادية تحت إشراف الطرفين للقيام بإجراء الدراسات الإقتصادية على أسس علمية ومنهجية تسهم في خدمة القطاع الخاص داخل المنطقة وخارجها وبما يعزز من برامج الغرفة للوفاء بإستحقاقات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة للعام 2030م