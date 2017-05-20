 مدني تبوك ينفذ جولات تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

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مدني تبوك ينفذ جولات تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة

مدني تبوك ينفذ جولات تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة
المناطق_تبوك
نفذت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك خلال اليومين الماضيين جولات تفتشية على عدد من المنشآت التجارية، ضمن حملة الدفاع المدني للسلامة الوقائية التي أطلقتها المديرية استعداداً لشهر رمضان المبارك وفصل الصيف لهذا العام في جميع مدن ومحافظات المنطقة والمراكز التابعة لها .
وبين الناطق الإعلامي للدفاع المدني بتبوك النقيب عبدالعزيز الشمري ، أن الجولات التفتيشية تهدف الى تعزيز الكشف الوقائي على هذه المنشآت، والتأكد من توفير وسائل ومتطلبات السلامة بها لتحقيق السلامة العامة ومنع المخاطر والتقليل من الخسائر، ، مبيناً أن الجولات التفتيشية شملت على مدينة تبوك وجميع محافظات المنطقة  حيث كان مجموع ماتم الكشف عليه خلال اليومين الماضيين  216 منشأة وأسفرت  عن رصد  71 ملاحظة تتعلق بوسائل السلامة الوقائية بالمنشآت التجارية تم تعديلها وتصحيح وضعها فوراً  ،  واشعار عدد 65 منشأة بضرورة تصحيح وضعها خلال 48 ساعة فقط  ، كما تم تطبيق نظام الغرامات المتعلق بمخالفات الدفاع المدني على 10 منشآت تجارية . واغلاق عدد 2 منشأة واحالتهم جميعاً الى لجنة النظر في المخالفات للبت في تطبيق العقوبات حسب  انظمة ولوائح الدفاع المدني

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