تكليفات بتعليم المخواة

أصدر مدير التعليم بمحافظة المخواة علي بن خيران مفرّح الزهراني عدداً من القرارات والتكليفات لبعض مديري الإدارات والأقسام بالإدارة ، وشملت : تكليف محمد مشرف محمد العُمري مديراً لإدارة الموارد البشرية ، و محمد بن بلغيث شمسي العُمري رئيساً لقسم التجهيزات المدرسية ، و عبدالله بن علي العُمري مديراً للمراجعة الداخلية ، و مريم بنت عبدالله العُمري رئيسةً لقسم المتابعة النسائية وقضايا شاغلات الوظائف التعليمية ، و عمر عبدالله العُمري مديرا للشؤون المالية والإدارية

وقد وجّه مدير التربية والتعليم المديرين المكلفين ببذل قصارى الجهود من أجل خدمة الميدان التربوي