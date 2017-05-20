 تكليفات بتعليم المخواة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

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تكليفات بتعليم المخواة

تكليفات بتعليم المخواة
المناطق_الباحة
أصدر مدير التعليم بمحافظة المخواة  علي بن خيران مفرّح الزهراني عدداً من القرارات والتكليفات لبعض مديري الإدارات والأقسام بالإدارة ، وشملت : تكليف محمد مشرف محمد العُمري مديراً لإدارة  الموارد البشرية ، و محمد بن بلغيث شمسي العُمري رئيساً لقسم التجهيزات المدرسية ، و عبدالله بن علي العُمري مديراً للمراجعة الداخلية ، و مريم بنت عبدالله العُمري رئيسةً لقسم المتابعة النسائية وقضايا شاغلات الوظائف التعليمية ، و عمر عبدالله العُمري مديرا للشؤون المالية والإدارية
وقد وجّه مدير التربية والتعليم المديرين المكلفين ببذل قصارى الجهود من أجل خدمة الميدان التربوي

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