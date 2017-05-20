 لأول مرة.. دوريات للشرطة المسلحة داخل قطارات بريطانيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

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لأول مرة.. دوريات للشرطة المسلحة داخل قطارات بريطانيا

لأول مرة.. دوريات للشرطة المسلحة داخل قطارات بريطانيا
المناطق_متابعات

قالت شرطة النقل البريطانية إن أفراد شرطة مسلحين سيقومون وللمرة الأولى بدوريات داخل القطارات في عموم البلاد اعتبارا من اليوم الخميس وذلك بعد رفع مستوى التهديد الأمني عقب تفجير مانشستر يوم الاثنين.

وقتل مهاجم انتحاري 22 شخصا في الهجوم على قاعة حفلات بالمدينة الواقعة بشمال إنجلترا، وانتشر جنود عند المواقع المهمة لتعزيز الأمن بعد رفع مستوى التهديد إلى أعلى مستوياته للمرة الأولى منذ عشر سنوات.

وقالت الشرطة إن أفراد شرطة مسلحين يقومون بدوريات منتظمة في شبكة قطارات الأنفاق بلندن منذ ديسمبر لكن هذه ستكون المرة الأولى التي يقومون فيها بدوريات على متن القطارات في مختلف أنحاء البلاد.

وقال قائد شرطة النقل البريطانية بول كراوذر في بيان “إن نشر أفراد أمن مسلحين على متن القطارات يضمن لنا إبقاء القطارات آمنة بأقصى قدر ممكن بالنسبة للركاب، ستكون دورياتنا مرئية بوضوح ومن المفترض أن يشعر بارتياح لوجودها”، وأضاف أن هذه الخطوة لا علاقة لها بأي معلومات محددة لكنها جزء من الخطة الوطنية للتعامل مع التهديد القائم.

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