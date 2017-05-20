 فيتش: اتفاق أوبك سيقلص مخزونات الخام لكن النفط الصخري مهم في الأجل الطويل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

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فيتش: اتفاق أوبك سيقلص مخزونات الخام لكن النفط الصخري مهم في الأجل الطويل

فيتش: اتفاق أوبك سيقلص مخزونات الخام لكن النفط الصخري مهم في الأجل الطويل
المناطق _وكالات

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الخميس إن الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سيفضي إلى تقلص مخزونات الخام لكن النفط الصخري سيظل عاملا مهما في الأجل الطويل. وأضافت أن قرار أوبك بتمديد تخفيضات الإنتاج تسعة أشهر ينبغي أن يوفر بعض الدعم لأسعار النفط عند متوسطها منذ بداية العام إلى اليوم. وحذرت الوكالة من أن فائض النفط قد يعود في عام 2018 إذا لم يتم تمديد الاتفاق مجددا حيث يستمر بدء الإنتاج في مشروعات جديدة في الوقت الذي يتهيأ إنتاج النفط الصخري الأمريكي فيه للنمو. أضافت أنها تتوقع بقاء متوسط الأسعار السنوية للنفط هذا العام على الأرجح عند نحو 50 إلى 55 دولارا لبرميل برنت مع أخذ “النمو المذهل لإنتاج النفط الصخري الأمريكي” في الاعتبار. وقالت الوكالة إن توقعها الأساسي هو تعافي السوق تدريجيا مما يقود أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت في السوق إلى الوصول لمنتصف نطاق 50 دولارا للبرميل في 2018 وإلى نحو 60 دولارا في 2019.

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