 شرطة جازان تطيح بعصابة تخصصت في سرقة حصيلة المحلات التجارية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شرطة جازان تطيح بعصابة تخصصت في سرقة حصيلة المحلات التجارية فيتش: اتفاق أوبك سيقلص مخزونات الخام لكن النفط الصخري مهم في الأجل الطويل لأول مرة.. دوريات للشرطة المسلحة داخل قطارات بريطانيا تكليفات بتعليم المخواة مدني تبوك ينفذ جولات تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة الباحة ومكتب تقنيات الإقتصاد للاستشارات أمير عسير يطمئن على صحة النايف تدشين وحدة العلاج بالعمل وصالة الطعام بمركز التأهيل الشامل بالرياض ترامب: البابا “رائع” والاستقبال السعودي “مذهل” الدول المنتجة للنفط توافق على تمديد خفض إنتاجها نائب أمير مكة يقف ميدانياً على مشروع تطوير الواجهة البحرية في مدينة جده أمير عسير يستقبل فريق ملهمتي

شرطة جازان تطيح بعصابة تخصصت في سرقة حصيلة المحلات التجارية

شرطة جازان تطيح بعصابة تخصصت في سرقة حصيلة المحلات التجارية
المناطق _جازان

أطاحت شرطة منطقة جازان ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي بعصابة مكونة من ثلاثة أشخاص تخصصت في سرقة حصيلة المحلات التجارية بعدة محافظات في المنطقة.

وتأتي عملية القبض بعد رصد عدد من البلاغات لقضايا سرقة بعدد من المحافظات بأسلوب إجرامي متشابه تمثل في السطو على المحلات التجارية وسرقة خزناتها وبعد أن يستخرج مابداخلها من نقود يتم التخلص منها.

وبناء لتلك البلاغات ونظرا لخطورة اﻷسلوب الإجرامي الذي ينتهجه الجناة فقد وجه مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني بتشكيل فريق متخصص من إدارة التحريات والبحث الجنائي لدراسة البلاغات وسرعة اﻹطاحة بالجناة وهو ماتحقق بفضل الله تعالى حيث تمكن الفريق اﻷمني من إماطة اللثام عن تلك الجرائم واﻹطاحة بمرتكبيها حيث اتضح بأنهم ثلاثة أشخاص من جنسية عربية مقيمون بطريقة غير مشروعة.

وبالتحقيق المبدئي معهم أعترفوا بتنفيذ أكثر من 12 عملية سطو بمحافظات صبيا وابوعريش والعارضة وأحد المسارحة ومدينة جازان سرقوا خلالها مبالغ تتجاوز المليون.

فتم إتخاذ اللازم حيالهم وإحالتهم لجهة الاختصاص وتصديق إعترافاتهم شرعا.

من جهته أشاد مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر القحطاني ببراعة رجال اﻷمن وتمكنهم من كشف غموض تلك القضايا واﻹطاحة بمرتكبيها حاثا على مضاعفة الجهود.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>