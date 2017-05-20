هلال تبوك يستعد للعمل بالخطة السنوية الخاصة بشهر رمضان المبارك للعمل الطبي والإسعافي

أكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك إستعداداتها للعمل بالخطة السنوية الخاصة بشهر رمضان المبارك للعمل الطبي والإسعافي .

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك خالد بن مرضي العنزي أن فرع الهيئة بالمنطقة على أتم استعداد للعمل بخطته السنوية والتي تشمل تكثيف تواجد الفرق الإسعافية بالمواقع التي تشهد كثافة مرورية تقليلاً لزمن الاستجابة من خلال نقاط تمركز محدده بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ورفع الجاهزية في أوقات الذورة.

وأضاف بأن الخطة سوف تشمل مشاركة المتطوعين والمتطوعات من الكوادر الطبية في بعض الجوامع والمساجد خلال اوقات صلاة التراويح حرصاً من الهيئة على تقديم أفضل الخدمات الإسعافية والطبية وبزمن إستجابة قياسي حافظاً على سلامة المصلين ممن لديهم أمراض مزمنة وكبار السن .

ونوه “العنزي” بضرورة متابعة مرضى الأمراض المزمنة والحرص على اتباع إرشادات الطبيب المعالج لتلافي أية مضاعفات نتيجة الصوم، مشدداً على أهمية المحافظة على تناول الأدوية بالأوقات المحددة، ونصح بعدم العمل تحت أشعة الشمس، وخصوصاً أوقات شدة الحرارة؛ لتجنب الإصابة بضربات الشمس وفقدان السوائل

وأشار إلى لجاهزية ٢٢ مركز إسعافي والتي تقدم خدماتها الطبية داخل مدينة تبوك ، وعلى الطرق والمحافظات التابعة لها, وتشمل الفرق الميدانية ، وفرق الإسناد والإسعاف المتقدم، إضافة للقيادة الميدانية