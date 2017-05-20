دعا المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح إلى ضمان سلامة جميع موظفي الأمم المتحدة أثناء تواجدهم في اليمن.
وجاءت دعوة ولد الشيخ في بيان عقب انتهاء زيارته إلى اليمن التي استغرقت ثلاثة أيام وتعرض فيها موكبه إلى هجوم من قبل الانقلابيين.
وأكد في البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الحادث زاد من تصميمه على مواصلة جهوده للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية تخدم المصالح العليا للشعب اليمني.
ولد الشيخ يدعو ميليشيات المتمردين إلى ضمان سلامة جميع موظفي الأمم المتحدة
دعا المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح إلى ضمان سلامة جميع موظفي الأمم المتحدة أثناء تواجدهم في اليمن.
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