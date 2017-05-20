ولد الشيخ يدعو ميليشيات المتمردين إلى ضمان سلامة جميع موظفي الأمم المتحدة

دعا المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح ‏إلى ضمان سلامة جميع موظفي الأمم المتحدة أثناء تواجدهم في اليمن.‏

وجاءت دعوة ولد الشيخ في بيان عقب انتهاء زيارته إلى اليمن التي ‏استغرقت ثلاثة أيام وتعرض فيها موكبه إلى هجوم من قبل الانقلابيين.‏

وأكد في البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية أن الحادث زاد من تصميمه على مواصلة جهوده للتوصل إلى تسوية سياسية ‏تفاوضية تخدم المصالح العليا للشعب اليمني.‏