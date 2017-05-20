 ولد الشيخ يدعو ميليشيات المتمردين إلى ضمان سلامة جميع موظفي الأمم المتحدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

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ولد الشيخ يدعو ميليشيات المتمردين إلى ضمان سلامة جميع موظفي الأمم المتحدة

ولد الشيخ يدعو ميليشيات المتمردين إلى ضمان سلامة جميع موظفي الأمم المتحدة
المناطق _واس

دعا المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح ‏إلى ضمان سلامة جميع موظفي الأمم المتحدة أثناء تواجدهم في اليمن.‏
وجاءت دعوة ولد الشيخ في بيان عقب انتهاء زيارته إلى اليمن التي ‏استغرقت ثلاثة أيام وتعرض فيها موكبه إلى هجوم من قبل الانقلابيين.‏
وأكد في البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية أن الحادث زاد من تصميمه على مواصلة جهوده للتوصل إلى تسوية سياسية ‏تفاوضية تخدم المصالح العليا للشعب اليمني.‏

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