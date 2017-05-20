الرئيس الأمريكي يجتمع مع قادة الاتحاد الأوروبي

قال البيت الأبيض اليوم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى اليوم في بروكسل مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جونكر حيث أكد اللقاء الروابط القوية بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا التي ترتكز على القيم المشتركة والصداقة القديمة.

وأفاد بيان البيت الأبيض أن الاجتماع ناقش التحديات المشتركة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب العالمي وحماية الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوربي, كما اتفق القادة على ضرورة العمل المشترك لتعميق التعاون الأمني لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي ومكافحة التطرف، والإستجابة للتهديدات المشتركة الأخرى.

واضاف أن اجتماع القادة الأوربيين بالرئيس ترامب بحث التهديدات الكورية الشمالية، واتفقوا جميعهم على العمل معًا من أجل زيادة عزل النظام الكوري الشمالي سياسيًا واقتصاديًا.

واتفق الزعماء على أنه يتعين على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعميق العلاقات الاقتصادية وبحث سبل حماية الصناعات الأمريكية والأوروبية من المنافسة غير المشروعة.