توحيد استحقاقات مستفيدي الضمان الاجتماعي اعتبارا من رمضان

وحدت وكالة الضمان الاجتماعي استحقاقات مستفيدي الضمان الاجتماعي الشهرية بمبلغ إجمالي موحد يحتوي على دعم الكهرباء والغذاء والمعاش الضماني بدًء من شهر رمضان.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد ابا الخليل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :تم توحيد الاستحقاقات الشهرية لمستفيدي الضمان بمبلغ إجمالي موحد، يحتوي على دعم الكهرباء والغذاء والمعاش الضماني،ابتداءً من شهر رمضان المبارك.

يذكر أن الضمان الاجتماعي كانت تودع مبالغ الدعم الكهرباء ودعم الغذاء في أوقات متفرقة إضافة الى ايداع المعاش الشهري.