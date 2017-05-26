بدأت جمعية البر الخيرية بمركز الأضارع بتوزيع السلة الغذائية ( سلة الخير ) على المستفيدين والمحتاجين المقيدين بالجمعية بدعم من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية .
وأوضح مدير الجمعية بجاد مقبل الشمري أن هذه السلة تم توزيعها لأكثر من ١٥٠ أسرة مستفيدة بدعم مباشر من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية مقدما شكره لهذه المؤسسة على دعمها المتواصل لمشاريع الجمعية .
،مضيفا أن الجمعية تخدم عدد من الأسر المحتاجة والأرامل والأيتام داعيا رجال الأعمال والمحسنين وفاعلي الخير لدعم برامج الجمعية لتؤدي رسالتها على أكمل وجه مبينا إنه يمكن التبرع عن طريق حسابات الجمعية الرسمية في المصارف التالية :
رقم الحساب بالبنك الأهلي 42063838000103
مصرف الراجحي 213608010408394
أو التواصل عبر الإيميل Alber@beradara.org
كما يمكن التبرع من خلال زيارة مقر الجمعية الواقع بالشارع العام للأضارع
بر الأضارع توزع السلة الغذائية
بدأت جمعية البر الخيرية بمركز الأضارع بتوزيع السلة الغذائية ( سلة الخير ) على المستفيدين والمحتاجين المقيدين بالجمعية بدعم من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية .
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