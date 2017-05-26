بر­ الأضارع­ توزع­ السلة­ الغذائية­

بدأت­ جمعية­ البر­ الخيرية­ بمركز­ الأضارع­ بتوزيع­ السلة­ الغذائية­ ( ­سلة­ الخير­ ) ­على­ المستفيدين­ والمحتاجين­ المقيدين­ بالجمعية­ بدعم­ من­ مؤسسة­ سليمان­ بن­ عبدالعزيز­ الراجحي­ الخيرية .

وأوضح­ مدير­ الجمعية­ بجاد­ مقبل­ الشمري­ أن­ هذه­ السلة­ تم­ توزيعها­ لأكثر­ من­ ١٥٠­ أسرة­ مستفيدة­ بدعم­ مباشر­ من­ مؤسسة­ سليمان­ بن­ عبدالعزيز­ الراجحي­ الخيرية­ مقدما­ شكره­ لهذه­ المؤسسة­ على­ دعمها­ المتواصل­ لمشاريع­ الجمعية­ ­ .

،مضيفا­ أن­ الجمعية­ تخدم­ عدد­ من­ الأسر­ المحتاجة­ والأرامل­ والأيتام­ داعيا­ رجال­ الأعمال­ والمحسنين­ وفاعلي­ الخير­ لدعم­ برامج­ الجمعية­ لتؤدي­ رسالتها­ على­ أكمل­ وجه­ مبينا­ إنه­ يمكن­ التبرع­ عن­ طريق­ حسابات­ الجمعية­ الرسمية­ في­ المصارف­ التالية­ :­

رقم­ الحساب­ بالبنك­ الأهلي­ 42063838000103 ­

مصرف­ الراجحي­ 213608010408394 ­

أو­ التواصل­ عبر­ الإيميل­ Alber@beradara.org­

كما­ يمكن­ التبرع­ من­ خلال­ زيارة­ مقر­ الجمعية­ الواقع­ بالشارع­ العام­ للأضارع