 الشرطة البريطانية تلقي القبض على رجل آخر بعد هجوم مانشستر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 شعبان 1438 هجريا, الموافق 26 مايو 2017 ميلاديا

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الشرطة البريطانية تلقي القبض على رجل آخر بعد هجوم مانشستر

الشرطة البريطانية تلقي القبض على رجل آخر بعد هجوم مانشستر
المناطق _واس

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل اليوم الجمعة، في ضاحية موس سايد، ليكون بذلك الشخص العاشر الذي تحتجزه السلطات فيما له صلة بهجوم مانشستر الذي وقع الاثنين الماضي.
وقالت شرطة مانشستر الكبرى في تغريدة على “تويتر” إنه يوجد حاليًا ثمانية رجال قيد الاحتجاز بعد إطلاق سراح رجل وامرأة من دون توجيه اتهامات. وقتل مفجر انتحاري ما لا يقل عن 22 شخصًا في قاعة للحفلات في مانشستر فيما وصفته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأنه عمل مثير للاشمئزاز استهدف أطفالاً وشبانًا.

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