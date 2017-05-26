السلطات التركية تعتقل ثمانية أشخاص ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي غرب البلاد

أصدرت السلطات القضائية التركية في ولاية أزمير أمس الخميس، أوامر باعتقال ثمانية موقوفين بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي غرب البلاد.

وذكرت مديرية الأمن بالولاية في بيان لها، أن السلطات القضائية التركية أحالت الموقوفين الثمانية إلى القصر العدلي الذي أصدر بدوره أمرًا باعتقالهم بتهمة الانتماء للتنظيم الإرهابي والقيام بأعمال دعائية له.

وأضاف البيان أن قوات الأمن التركية تبحث عن شخص آخر سبق أن صدرت بحقه مذكرة توقيف في إطار العملية المذكورة.