 السلطات التركية تعتقل ثمانية أشخاص ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي غرب البلاد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 شعبان 1438 هجريا, الموافق 26 مايو 2017 ميلاديا

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السلطات التركية تعتقل ثمانية أشخاص ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي غرب البلاد

السلطات التركية تعتقل ثمانية أشخاص ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي غرب البلاد
المناطق _واس

أصدرت السلطات القضائية التركية في ولاية أزمير أمس الخميس، أوامر باعتقال ثمانية موقوفين بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي غرب البلاد.
وذكرت مديرية الأمن بالولاية في بيان لها، أن السلطات القضائية التركية أحالت الموقوفين الثمانية إلى القصر العدلي الذي أصدر بدوره أمرًا باعتقالهم بتهمة الانتماء للتنظيم الإرهابي والقيام بأعمال دعائية له.
وأضاف البيان أن قوات الأمن التركية تبحث عن شخص آخر سبق أن صدرت بحقه مذكرة توقيف في إطار العملية المذكورة.

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