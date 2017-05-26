مدير الأمن العام يتفقد القوات الخاصه لأمن الحج والعمره بمكة المكرمة

تفقد معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج مساء امس الخميس ١٤٣٨/٨/٢٩هـ القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بمقرها بمكة المكرمة يرافقه معالي قائد قوات امن العمره الفريق خالد بن قرار الحربي وعدد من قيادات الامن العام وكان في استقبال معاليه ومرافقيه مساعد مدير الامن العام لامن الحج والعمره اللواء سعود بن عبدالله الخليوي وفور وصول الفريق المحرج الى مقر القوة بدأ الحفل الخطابي باي من الذكر الحكيم أعقبه كلمة للواء الخليوي اكد فيها على ما تحظي به القوات الخاصة لامن الحج والعمرة من اهتمام ورعاية من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله حتى وصلت الى درجة عالية من الكفاءه والتميز في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة عقب ذلك قدم منسوبي القوات الخاصة لامن الحج والعمرة المشاركون في تنفيذ الخطة العامة لأمن العمرة لهذا العام عدد من العروض التدريبات والفرضيات المهاريه الميدانيه وتأتي هذه الزياره في اطار استعدادات الامن العام لمباشرة مهامه ومسؤلياته في حفظ الامن والنظام في الحرمين الشريفين وساحاتهما طوال شهر رمضان المبارك وحتى انتهاء صلاة عيد الفطر المبارك ،