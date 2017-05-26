 مركز القلب بالجوف يخفض التحويل إلى 60% خارج المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 شعبان 1438 هجريا, الموافق 26 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

توقعات الأرصاد لأغلب مناطق المملكة اليوم مدرسة سلمة بن هشام والمدرسة الليلية تكرم أبناءها الطلاب المتفوقين بالتعاون مع دار الملاحظة الصين تعتقل 44 شخصًا لجمع 140 مليون دولار عبر الاحتيال الإلكتروني الشورى يناقش تعديل بعض مواد “الجمعيات التعاونية” ويدرس لائحة جزاءات مخالفة مصانع المياه أزمة البنزين تواصل تعطيل معظم محطات الوقود بجازان مركز القلب بالجوف يخفض التحويل إلى 60% خارج المنطقة مدير الأمن العام يتفقد القوات الخاصه لأمن الحج والعمره بمكة المكرمة الرائد ركن عبدالمجيد زين العابدين يحصل على الماجستير السلطات التركية تعتقل ثمانية أشخاص ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي غرب البلاد ” الرصد الآلي ” خلال أسبوعين في محافظة البرك أمير جازان يعزي في وفاة شهيد الواجب عبادي ترقية الدكتور نايف المعيقل إلى مرتبة أستاذ دكتور

مركز القلب بالجوف يخفض التحويل إلى 60% خارج المنطقة

مركز القلب بالجوف يخفض التحويل إلى 60% خارج المنطقة
المناطق _محمد الحسن

نجح مركز القلب بمنطقة الجوف خلال الأشهر الثلاثة الأولى منذ افتتاحه في خفض عدد الحالات المحولة خارج المنطقة إلى 60%؛ حيث أجرى المركز خلال الفترة نفسها 79 عملية قسطرة قلبية، شملت 48 حالة تشخيصية، بينما تم إجراء31 عملية تركيب دعامة، وهي عملية يتم فيها توسيع الشرايين بواسطة الدعامات،
وتمت جميعها بنجاح بحمد الله.
ويضم المركز ثلاث غرف للعمليات، وجناحًا للتنويم، وغرفة للعناية المركزة، وجناحًا خاصًا، ومختبرًا، وقد تم تجهيزه بأحدث الأنظمة
والمعدات الطبية، ودعمه بعدد من الكفاءات والخبرات الطبية، ويهدف المركز من خلال الخطة المستقبلية له لأن يصبح مركزًا مرجعيًّا لخدمة كافة مناطق شمال المملكة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>