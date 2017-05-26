مركز القلب بالجوف يخفض التحويل إلى 60% خارج المنطقة

نجح مركز القلب بمنطقة الجوف خلال الأشهر الثلاثة الأولى منذ افتتاحه في خفض عدد الحالات المحولة خارج المنطقة إلى 60%؛ حيث أجرى المركز خلال الفترة نفسها 79 عملية قسطرة قلبية، شملت 48 حالة تشخيصية، بينما تم إجراء31 عملية تركيب دعامة، وهي عملية يتم فيها توسيع الشرايين بواسطة الدعامات،

وتمت جميعها بنجاح بحمد الله.

ويضم المركز ثلاث غرف للعمليات، وجناحًا للتنويم، وغرفة للعناية المركزة، وجناحًا خاصًا، ومختبرًا، وقد تم تجهيزه بأحدث الأنظمة

والمعدات الطبية، ودعمه بعدد من الكفاءات والخبرات الطبية، ويهدف المركز من خلال الخطة المستقبلية له لأن يصبح مركزًا مرجعيًّا لخدمة كافة مناطق شمال المملكة.