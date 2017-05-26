أزمة البنزين تواصل تعطيل معظم محطات الوقود بجازان

تواصل أزمة البنزين تعطيل معظم محطات الوقود بمحافظات منطقة جازان. وتفاقمت الأزمة إثر الازدحام الشديد الذى تشهده محطات عدة من قبل سائقي المركبات، فيما يتوقع أن تستمر المعاناة إلى غد السبت.

ولم تصدر الجهات المعنية أي بيان توضيحي يوضح ملابسات سبب انقطاع ضخ البنزين عن المنطقة؛ حيث تضاربت المعلومات؛ إذ أرجعه البعض إلى عدم التزام أصحاب الصهاريج بوسائل السلامة، فيما يرى آخرون أن السبب يعود إلى صيانة في محطة أرامكو بجازان.

وبدأت الأزمة بانقطاع الوقود بنوعه الأخضر، قبل أن تمتد إلى البنزين الأحمر، وسط حالة من الغضب الجماهيري بعد توقف العديد من المركبات من جراء الأزمة.