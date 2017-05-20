 الشورى يناقش تعديل بعض مواد “الجمعيات التعاونية” ويدرس لائحة جزاءات مخالفة مصانع المياه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 شعبان 1438 هجريا, الموافق 26 مايو 2017 ميلاديا

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الشورى يناقش تعديل بعض مواد “الجمعيات التعاونية” ويدرس لائحة جزاءات مخالفة مصانع المياه

الشورى يناقش تعديل بعض مواد “الجمعيات التعاونية” ويدرس لائحة جزاءات مخالفة مصانع المياه
المناطق _الرياض

وافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى، خلال اجتماعها السادس الذي عقدته  الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على إحالة عدد من الموضوعات على جدول أعمال المجلس للفترة المقبلة.

وتتضمن هذه الموضوعات، عِدَّة تقارير سنوية لعدد من الجهات الحكومية، وعَدَدَاً من مذكرات التفاهم بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات مختلفة.

وقد قررت الهيئة العامة خلال الاجتماع، إحالة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بِشَأْنِ مذكرة تعاون بين وزارة الخدمة المدنية في المملكة ومكتب شؤون الموظفين بالولايات المتحدة، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بِشَأْنِ مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم العالي في جمهورية أفغانستان، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بِشَأْنِ مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم في ماليزيا.

كما وافقت الهيئة العامة للمجلس على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بِشَأْنِ مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بِشَأْنِ إعادة دراسة مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفة مصانع ومحلات المياه عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.

ووافقت الهيئة، على إحالة عِدَّة تقارير سنوية لعدد من الجهات الحكومية شَمِلَتْ: تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بِشَأْنِ التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1436/1437هـ، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بِشَأْنِ التقرير السنوي لوزارة البيئة والزراعة للعام المالي 1436/1437هـ، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بِشَأْنِ التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1436/1437هـ.

حضر الاجتماع نائب رئيس المجلس، الدكتور محمد بن أمين الجفري، ومساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس، والأمين العام المكلف الأستاذ خالد الضبيبان.

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