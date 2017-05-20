 الصين تعتقل 44 شخصًا لجمع 140 مليون دولار عبر الاحتيال الإلكتروني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 شعبان 1438 هجريا, الموافق 26 مايو 2017 ميلاديا

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الصين تعتقل 44 شخصًا لجمع 140 مليون دولار عبر الاحتيال الإلكتروني

الصين تعتقل 44 شخصًا لجمع 140 مليون دولار عبر الاحتيال الإلكتروني
المناطق _واس

قالت الشرطة الصينية الخميس، إنها ألقت القبض على 44 شخصًا بشأن عملية احتيال شهدت دفع 93 ألف شخص أموالاً “لفك تجميد” أصول جرى تهريبها للخارج.
وذكرت وزارة الأمن العام على موقعها الإلكتروني، أن الشبكة الإجرامية استخدمت برنامج (وي تشات) للتراسل وغيره من أدوات التواصل لتشجيع الناس على دفع عشرة يوانات (1.46 دولار) للعضوية في خطة تعد بعوائد تصل إلى 50 ألف يوان (7280 دولارا) لدى فك تجميع الأصول.
وأضافت الوزارة، أنها فككت ما إجماليه 15 جماعة إجرامية شاركت في هذا الاحتيال منذ بدء التحقيقات في أكتوبر 2016. وبلغ ما جرى احتياله من أموال 950 مليون يوان (138.34 مليون دولار).
وأوضحت وزارة الأمن العام هذا الشهر، أنها أقامت بالفعل 32 مركزًا إقليميًا و 206 مراكز في المدن لتعقب عمليات الاحتيال على الإنترنت وعبر وسائل الاتصالات. وتابعت أنها اكتشفت 83 ألف حالة العام الماضي بزيادة نسبتها 49.6 في المئة مقارنة مع 2016.

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