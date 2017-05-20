مدرسة سلمة بن هشام والمدرسة الليلية تكرم أبناءها الطلاب المتفوقين بالتعاون مع دار الملاحظة

اقامت مدرسة سلمة بن هشام بدار الملاحظة الاجتماعية بالطائف والمدرسة الليلة بالتعاون مع الدار حفلا تكريميا لأبنائها النزلاء قدم فيه أبرز الأنشطة والفعاليات والبرامج تخلله عدد من الكلمات والأناشيد والقصائد الوطنية ثم قدمت الشهادات والهدايا القيمة وجوائز مادية و تحفيزية لأبنائها النزلاء والذين تفوقوا في عامهم الدراسي 1438 هجري
هذا وأشاد قائد المدرسة الاستاذ عمر الثبيتي ووكيلها الفاضل الاستاذ ابراهيم الشهراني بجهود معلمي المدرسة في ما بذلوه من جهود تشكر وسعي حثيث لإنجاح العملية التعليمية بالدار والوصول إلى الهدف المنشود
وتقدم مدير دار الملاحظة الاجتماعية بالطائف الاستاذ نايف بن ناصر البقمي بإلقاء كلمة تحفيزية وتشجيعية للجميع وقام مشكورا بفتح جميع مجالات التعاون بين وزارتي التعليم والعمل .
وأعرب عن شكره وتقديره لرئيس وحدة البرامج والأنشطة بالدار الاستاذ بندر الغامدي والمشرف التعليمي الاستاذ فهد الجعيد وجميع العاملين بالدار على جهودهم الطيبة وتطوير واحترافية عجلت التعليم لأبنائها الأحداث
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