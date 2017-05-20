مدرسة سلمة بن هشام والمدرسة الليلية تكرم أبناءها الطلاب المتفوقين بالتعاون مع دار الملاحظة

اقامت مدرسة سلمة بن هشام بدار الملاحظة الاجتماعية بالطائف والمدرسة الليلة بالتعاون مع الدار حفلا تكريميا لأبنائها النزلاء قدم فيه أبرز الأنشطة والفعاليات والبرامج تخلله عدد من الكلمات والأناشيد والقصائد الوطنية ثم قدمت الشهادات والهدايا القيمة وجوائز مادية و تحفيزية لأبنائها النزلاء والذين تفوقوا في عامهم الدراسي 1438 هجري