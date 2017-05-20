 مدرسة سلمة بن هشام والمدرسة الليلية تكرم أبناءها الطلاب المتفوقين بالتعاون مع دار الملاحظة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 شعبان 1438 هجريا, الموافق 26 مايو 2017 ميلاديا

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مدرسة سلمة بن هشام والمدرسة الليلية تكرم أبناءها الطلاب المتفوقين بالتعاون مع دار الملاحظة

مدرسة سلمة بن هشام والمدرسة الليلية تكرم أبناءها الطلاب المتفوقين بالتعاون مع دار الملاحظة
المناطق _عادل الزهراني
اقامت مدرسة سلمة بن هشام بدار الملاحظة الاجتماعية بالطائف والمدرسة الليلة بالتعاون  مع  الدار  حفلا تكريميا لأبنائها النزلاء قدم  فيه  أبرز  الأنشطة  والفعاليات  والبرامج  تخلله  عدد  من الكلمات  والأناشيد  والقصائد  الوطنية  ثم  قدمت  الشهادات والهدايا القيمة وجوائز مادية و تحفيزية لأبنائها النزلاء والذين تفوقوا في عامهم الدراسي 1438 هجري
هذا وأشاد قائد المدرسة الاستاذ عمر الثبيتي ووكيلها الفاضل الاستاذ ابراهيم الشهراني بجهود معلمي المدرسة في ما بذلوه من جهود تشكر وسعي حثيث لإنجاح العملية التعليمية بالدار والوصول إلى الهدف المنشود

وتقدم مدير دار الملاحظة الاجتماعية بالطائف الاستاذ نايف بن ناصر البقمي بإلقاء كلمة تحفيزية وتشجيعية للجميع وقام مشكورا بفتح جميع مجالات التعاون بين وزارتي التعليم والعمل .

وأعرب عن شكره وتقديره لرئيس وحدة البرامج والأنشطة بالدار الاستاذ بندر الغامدي والمشرف التعليمي الاستاذ فهد الجعيد وجميع العاملين بالدار  على جهودهم الطيبة وتطوير واحترافية عجلت التعليم لأبنائها الأحداث

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