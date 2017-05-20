 توقعات الأرصاد لأغلب مناطق المملكة اليوم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 شعبان 1438 هجريا, الموافق 26 مايو 2017 ميلاديا

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توقعات الأرصاد لأغلب مناطق المملكة اليوم

توقعات الأرصاد لأغلب مناطق المملكة اليوم
المناطق _الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس الجمعة (26 مايو 2017)، نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الرياض والجوف وحائل والقصيم والحدود الشمالية والشرقية).

وأوضحت الأرصاد في تقريرها، أن تلك الرياح قد تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق عسير والباحة وامتدادها إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

أما عن حالة البحر، فتوقعت أن تكو الرياح السطحية بالبحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما الوضع بالخليج العربي، فتوقعت أن تكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج.

أما عن درجات الحرارة، فتوقعت الهيئة ارتفاع درجات الحرارة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وبريدة والأحساء، فيما تظل درجات الحرارة في أدنى مستوياتها نسبيًّا على كل من أبها وتبوك والقريات وطريف.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن المملكة:

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