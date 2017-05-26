النفيعي يعتمد أسماء الفائزين والفائزات بجوائز التميز

اعتمد سعادة المديرالعام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي اسماء الفائزين والفائزات بجائزة الإدارة للتميز وشملت “المدارس ، الموظفين والموظفات والمستخدمين والمستخدمات “للعام الحالي 1438/1437هـ لكل من المدارس و والموظفين والموظفات الذين حققوا جائزة الإدارة للتميز بمستوياتها (الماسي ، الذهبي، الفضي) وسيتم تكريمهم مطلع العام القادم بإذن الله .وتعد جائزة الإدارة للتميز إحدى وسائل تحفيز العاملين في مجال التعليم بالمحافظة للرقي بمستوى الأداء وللوصول لتوقعات ورضا المستفيدين ,والجائزة تعنى بتكريم المتميزين في الميدان التربوي والتحفيز على تحقيق الإبداع والتميز الجماعي وإذكاء روح التنافس الشريف بين العاملين وتوسيع نطاق مجالات الإبداع والتميز .من جانبه هنأ النفيعي الفائزين بالجائزة في جميع مستوياتها وبكل فئاتها مثمنا جهود المشاركين فيها ومتمنيا لهم التوفيق والسداد