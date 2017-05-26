 انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتصلب المتعدد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 شعبان 1438 هجريا, الموافق 26 مايو 2017 ميلاديا

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انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتصلب المتعدد

انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتصلب المتعدد
المناطق - الرياض

احتضن مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في مدينة الرياض ( اليوم العالمي للتصلب المتعدد) والذي يصب في إطار جهود المجموعة السعودية الاستشاريه للتصلب المتعدد ، وبالتعاون مع جمعية أرفى للتصلب المتعدد ، وجمعية ساعد لدعم مرضى التصلب المتعدد في التوعية بالمرض ، والوصول الى أكبر عدد من المصابين وذويهم .. لتثقيفهم ومساعدتهم ، والوقف الى جانبهم لتخطي أعراض المرض والتعايش معه بالطريقة الصحيحة .
وقد أُقيمت هذه الفعالية الأكثر ترويجا وتأثيرا على مستوى المملكة ..في مدينة الرياض .

وشملت العديد من الفقرات التوعوية والتثقيفية والحوارية كما صاحبها جلسة نقاش مع مجموعة من المرضى الملهمين وسُلط الضوء على قصص تحديهم ونجاحهم وتميزهم .

وكما عهدنا مؤخرا من إبداع في فعاليات مشابهه فقد تكللت هذه الفعالية بالنجاح والتميز بفضل الله ثم بجهود الحاملين على عاتقهم مساعدة المحتاجين من مصابي التصلب المتعدد .

الجدير بالذكر أن هذه الفعالية باكورة لسلسة من الفعاليات المشابهة بإختلاف أماكن إقامتها .

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