 الذويبي يلتقى منظومة العمل الإشرافي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 شعبان 1438 هجريا, الموافق 26 مايو 2017 ميلاديا

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الذويبي يلتقى منظومة العمل الإشرافي

الذويبي يلتقى منظومة العمل الإشرافي
عادل الزهراني - الطائف

التقى مساعد المدير العام للشؤون التعليميةبنين بمحافظة الطائف آلأستاذ فهاد الذويبي وبحضور مدير إدارة الإشراف التربوي محمد العوفي وأخصائي التقويم المشرف التربوي سفر الغامدي وفريق الدعم التقني واخصائيي التقويم بالمكاتب ..
وقد قدم لهم الشكر والتقدير على الجهود المبذولة لتطبيق منظومة الأداء الإشرافي لهذا العام والذي حققت الإدارة فيها مراكز متقدمة .
الذويبي حث الزملاء على بذل المزيد من العمل والجهود لتطبيق إجراءات المنظومة والتي من خلالها التعزيز من إيجابيات العمل التربوي ومعالجة سلبيات القصور ودعم إجراءات المعالجة ـ مؤكدا بتسخير كافة الإمكانيات في سبيل ذلك ..

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