الأمير فهدبن عبدالرحمن يشرف حفل تخرج الملازم محمد بن خالد الشلوي

شرف صاحب السمو الملكي الامير فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحفل الذي أقامه الأستاذ خالد بن محمد الشلوي

بمناسبة تخرج ابنه الملازم محمد من كلية الملك عبدالعزيز الحربيه .

ولدى وصول سموه بدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم القى السكرتير الخاص لصاحب السموالملكي الأمير فهد بن عبدالرحمن بن الأستاذ خالد بن محمد الشلوي كلمة رحب بها بالحضور وشكرهم لمشاركتهم فرح تخرج ابنه من كلية الملك عبدالعزيز الحربيه كما وجه رساله لابنه الملازم محمد في كلمته دعى من خلالها التمسك بدينه وطاعة ولي أمره والدفاع عن وطنه والإخلاص في عمله .

بعد ذلك ألقي قصائد بهذه المناسبه من عدد من الشعراءكما ألقي اوبريتات انشادية.

وفي نهاية الحفل تم تكريم المنشدين والشعراء والمشاركين بالحفل كما قدم عدد من الحضور للمحتفى به الملازم محمد هدايا قيمه .

حضر الحفل الفريق عيد الشلوي مستشار وزير الدفاع والاستاذ نوار بن مقعد السبيعي وكيل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ونخبة من كبار الشيوخ والمسؤولين وأفراد المجتمع .

جوال وصحيفة المناطق يقدم التهنئة للأستاذ خالد الشلوي بمناسبة تخرج ابنه الملازم محمد.