 دراسة: اللحوم الحمراء تزيد خطر الوفاة بـ 8 أمراض | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 رمضان 1438 هجريا, الموافق 27 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رسميا بعد 15 يوما .. ارتفاع أسعار السجائر ومشروبات الطاقة 100% والمشروبات الغازية 50% البيت الأبيض: لن نخفف عقوباتنا على روسيا شاهد.. أول فيديو لحادث استهداف أقباط المنيا في مصر تعرّف على سيرة الإمام البخاري أشهر من وثق الأحاديث؟ وظائف شاغرة في مستشفى الأسنان الجامعي بجدة دراسة: اللحوم الحمراء تزيد خطر الوفاة بـ 8 أمراض قرعة اللاعب عبدالله السالم باسم دورة وفاء و تضحية الرمضانية سجون حائل يطلق الدفعة الأولى ممن شملهم العفو الملكي المهندس موسى القاضب سفيرا للعطاء مساعدة مدير “تعليم الجوف” تكرم الطالبات المتفوقات آل الشيخ ترأس اجتماع بر الجوف ويقرون إنشاء مستودع اللقائط مدير الجامعة يوقع عقدي تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة من البنية التحتية للمدينة الجامعية ومشروع المنشآت الرياضية بالمدينة الجامعية

دراسة: اللحوم الحمراء تزيد خطر الوفاة بـ 8 أمراض

دراسة: اللحوم الحمراء تزيد خطر الوفاة بـ 8 أمراض
المناطق - وكالات

خلصت دراسة أميركية حديثة إلى أن تناول مزيد من اللحوم الحمراء مرتبط بزيادة خطر الوفاة نتيجة ثمانية أمراض شائعة منها السرطان والسكري وأمراض القلب وكذلك «جميع المسببات الأخرى» للوفاة.

وفحص باحثون بيانات نحو 537 ألف بالغ تراوحت أعمارهم بين 50 و71 عاما ووجدوا أن الأشخاص الذين استهلكوا لحوما حمراء بأكبر كميات زادت احتمالات وفاتهم نتيجة مجموعة متنوعة من المسببات بنسبة 26 في المائة مقارنة بأولئك الذين تناولوها بكميات أقل.

لكن الباحثين ذكروا في دورية (ذا بي.إم.جيه) أن الأشخاص الذين تناولوا أكبر كميات من اللحوم البيضاء، بما في ذلك الدواجن والأسماك، كانوا أقل عرضة للوفاة نتيجة جميع المسببات بنسبة 25 في المائة خلال فترة الدراسة مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا كميات أقل منها.

وقال كبير معدي الدراسة آراش اعتمادي، من المعهد الوطني الأميركي للسرطان «تؤكد استنتاجاتنا تقارير سابقة عن الروابط بين اللحوم الحمراء والوفاة المبكرة وهي أيضا كبيرة بما يكفي لإبراز روابط مماثلة بتسعة مسببات مختلفة للوفاة».

وقال اعتمادي في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة رويترز للأنباء «وجدنا أيضا أنه بالنسبة لنفس إجمالي استهلاك اللحوم فإن الأشخاص الذين ذكروا أنهم اتبعوا نظاما يتضمن نسبة أكبر من اللحوم البيضاء كانت معدلات الوفاة المبكرة بينهم أقل».

ومن أجل وضع الدراسة، تابع الباحثون العادات الصحية والغذائية لأشخاص من ست ولايات أميركية ومنطقتين حضريتين لما يزيد عن 16 عاما تقريبا. وحللوا بيانات استطلاع عن إجمالي استهلاك اللحوم وكذلك استهلاك اللحوم الحمراء المصنعة وغير المصنعة واللحوم البيضاء.

وشملت اللحوم الحمراء لحم البقر ولحم الضأن ولحم الخنزير بينما شملت اللحوم البيضاء الدجاج والديك الرومي والأسماك.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>