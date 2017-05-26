 صحة تبوك تحدد مواعيد العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية في شهر رمضان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 شعبان 1438 هجريا, الموافق 26 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

صحة تبوك تحدد مواعيد العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية في شهر رمضان من فمها ندينها.. “قطر” ما هي إلا “قطرة” في بحر لجي مظلم النفيعي يعتمد أسماء الفائزين والفائزات بجوائز التميز الأمير فهدبن عبدالرحمن يشرف حفل تخرج الملازم محمد بن خالد الشلوي نظام إيران يسرق التراث السوري قبل صدور قرار يجبره على الخروج منها انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتصلب المتعدد الذويبي يلتقى منظومة العمل الإشرافي أمريكا تحذر إيران من بناء قواعد عسكرية في سوريا كشف خطوط المؤامرة القطرية الإيرانية .. لماذا التقى آل ثاني الإرهابي سليماني؟ حذارِ من انتحار أطفالكم بسبب لعبة “الحوت الأزرق”.. آخرها طفلة في “الخفجي” 24 قتيلا و16 جريحا بهجوم مسلح على حافلة تقل أقباطا في مصر.. والداخلية تمشط المنطقة “سم قاتل” في “الحليب المعلب” بالرياض.. والإمارة توجه بالتحقيق مع مواطن

صحة تبوك تحدد مواعيد العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية في شهر رمضان

صحة تبوك تحدد مواعيد العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية في شهر رمضان
المناطق - تبوك - علي العميري :

‎حددت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك مواعيد العمل في المستشفيات والمراكز الصحية خلال أيام شهر رمضان المبارك .
وأوضح المتحدث الإعلامي بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك عطاالله بن محمد العمراني أن العمل في المستشفيات سوف يكون على فترتين حيث تكون الفترة الأولى الصباحية من الاحد الى الخميس تبدأ من العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً لكافة الفئات عدا الأطباء الاستشاريين من الساعة العاشرة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً .
اما الفترة الثانية المسائية تبدأ من الساعة التاسعة مساءاً وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً . وقد روعي في ذلك تنظيم العمل بالأقسام الداخلية والطوارئ بالمستشفيات عن طريق المناوبات بما يكفل سير العمل على مدى الأربع والعشرين ساعة يومياً وتوفير الراحة للمرضى .
وأشار العمراني إلى أن عمل مراكز الرعاية الصحية الأولية في المدن والقرى يكون الدوام بها من الاحد إلى الخميس على فترتين حيث تكون الاولى من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً والفترة الثانية من الساعة التاسعة مساءاً وحتى الساعة الثانية عشر ليلاً .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>