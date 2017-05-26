صحة تبوك تحدد مواعيد العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية في شهر رمضان

‎حددت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك مواعيد العمل في المستشفيات والمراكز الصحية خلال أيام شهر رمضان المبارك .

وأوضح المتحدث الإعلامي بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك عطاالله بن محمد العمراني أن العمل في المستشفيات سوف يكون على فترتين حيث تكون الفترة الأولى الصباحية من الاحد الى الخميس تبدأ من العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً لكافة الفئات عدا الأطباء الاستشاريين من الساعة العاشرة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً .

اما الفترة الثانية المسائية تبدأ من الساعة التاسعة مساءاً وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً . وقد روعي في ذلك تنظيم العمل بالأقسام الداخلية والطوارئ بالمستشفيات عن طريق المناوبات بما يكفل سير العمل على مدى الأربع والعشرين ساعة يومياً وتوفير الراحة للمرضى .

وأشار العمراني إلى أن عمل مراكز الرعاية الصحية الأولية في المدن والقرى يكون الدوام بها من الاحد إلى الخميس على فترتين حيث تكون الاولى من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً والفترة الثانية من الساعة التاسعة مساءاً وحتى الساعة الثانية عشر ليلاً .