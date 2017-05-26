أمير منطقة مكة المكرمة يعتمد خطة الدفاع المدني خلال شهر رمضان

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الخطة التفصيلية للدفاع المدني خلال شهر رمضان .

وقد اطلّع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة على آليات تنفيذ الخطة على أرض الميدان والتي سلمها لسموه مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء سالم المطر خلال استقبال سموه له .

وتهدف خطة الدفاع المدني إلى تأمين سلامة قاصدي المسجد الحرام خلال الشهر الكريم بإذن الله ، وذلك عبر منظومة عمل تم التخطيط لها مبكراً ، وتضم عدة عناصر من أهمها ، دوريات مسح وقائي ودوريات ميدانية للتأكد من جاهزية المباني السكنية المخصصة لقاصدي العاصمة المقدسة وتوفر وسائل السلامة بها كذلك المحال التجارية والمواقع التي تشهد كثافة بشرية ويرتادها المعتمرين والمصلين وقاصدي المسجد الحرام.

وتركز الخطة التي ينفذها 5 آلاف عنصر من رجال الدفاع المدني ، مدعمين بالآليات الخفيفة والثقيلة ، على ضمان السلامة والمسح الوقائي والتدخل السريع والإطفاء من خلال وحدات الإطفاء الثابتة والمتحركة والموسمية وكذلك الانقاذ والحماية المدنية والتدريب والتوعية والإسناد والتنسيق علاوة على تشغيل عدد من غرف العمليات ، كما تعزز الخطة نشر فرق التدخل السريع والدراجات النارية للتدخل الأولى في المنطقة المركزية إلى جانب فرق الإطفاء والانقاذ والتي تتمركز في جميع أرجاء العاصمة المقدسة والتي تم دعمها بنسبة 150% خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى الفرق التخصصية للتعامل مع حوادث المواد الخطرة وأعمال الإنقاذ.

ويتضمن محور العمليات كافة أعمال الحماية المدنية للرصد والاخلاء الطبي، كما تضمنت تخصيص قوة للحرم المكي الشريف تتمركز في قرابة 70 نقطة داخل المسجد الحرام والساحات المحيطة به للمساعدة في حالات الطوارئ وتكثيف برامج التوعية الوقائية والتثقيف عبر شبكات التواصل الاجتماعي والزيارات الميدانية لمنشآت اسكان المعتمرين وتوزيع المطويات المترجمة إلى عدد من اللغات عليهم بهدف رفع مستوى الوعي لديهم بما يكفل المحافظة على أرواحهم ومغادرتهم مكة المكرمة سالمين غانمين.