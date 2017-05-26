 مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تعرب بأشد العبارات عن إدانتها للهجوم المسلح في محافظة المنيا المصرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 شعبان 1438 هجريا, الموافق 26 مايو 2017 ميلاديا

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مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تعرب بأشد العبارات عن إدانتها للهجوم المسلح في محافظة المنيا المصرية

مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تعرب بأشد العبارات عن إدانتها للهجوم المسلح في محافظة المنيا المصرية
واس - الرياض

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية وبأشد العبارات الهجوم المسلح في محافظة المنيا المصرية، مما أسفر عن سقوط عشرات الأبرياء بين قتيل وجريح.
وجدد المصدر تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية، مشددًا على ضرورة تعزيز الجهود وتوثيق التعاون الدولي للقضاء على آفة الإرهاب والتطرف.
وختم المصدر تصريحه بتقديم العزاء لذوي الضحايا وللشقيقة جمهورية مصر حكومة وشعبًا مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

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