“اس تى سى” تعلن تأسيس صندوق بقيمة 500 مليون دولار للاستثمار فى الشركات الناشئة

أعلنت مجموعة الاتصالات السعودية “اس تى سى”، أكبر مزود للخدمة فى المملكة، تأسيس صندوق بقيمة 500 مليون دولار للاستثمار فى الشركات الناشئة، وذلك فى إطار خطة إصلاح اقتصادى ضخمة.

وقال خالد البيارى الرئيس التنفيذى للمجموعة فى بيان، إن الصندوق سيختص بالاستثمار عالمياً فى التقنيات والقطاعات الرقمية الواعدة وخصوصا المجالات التى تمكن الشركة من الاستفادة من أصولها والبنية التحتية وتساعدها على تمكين استثماراتها من النمو والتوسع فى مجالات مختلفة”.

وأضاف “هذه الخطوة التاريخية ستكون نقطة تحول محورية لمنظومة التقنية فى المنطقة”.

وسيخضع الصندوق إلى إدارة مستقلة، على أن يجرى تمويله من موارد المجموعة المخصصة للتحول الرقمى.

وفى ديسمبر الماضى، أعلنت “الاتصالات السعودية” أنها تنوى شراء حصة بنسبة 10% وبقيمة 100 مليون دولار فى شركة “كريم” الاماراتية التى تقدم خدمات نقل عبر استئجار سيارات مع سائق.

و”مجموعة الاتصالات السعودية” أكبر شركة اتصالات فى العالم العربى من ناحية رأس المال، ولدى الشركة أكثر من 100 مليون عميل فى 9 دول بينها تركيا وجنوب افريقيا والهند وماليزيا.

وتطبق السعودية منذ العام الماضى خطة إصلاح اقتصادى ضخمة تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا من الارتهان للنفط.