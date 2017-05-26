الامير فيصل بن سلمان يقف على الاستعدادات المقدمة للزوار بمسجد قباء

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة اليوم الجمعة الاستعدادات والخدمات المقدمة لزوار مسجد قباء بالمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.

وطمأن سمو أمير المنطقة خلال تفقده مسجد قباء على سير أعمال هذه الاستعدادات والخدمات المقدمة لزوار المسجد خلال شهر رمضان المبارك مستمعاً لشرح عنها من مدير فرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة فهد بن سليمان التويجري بالمنطقة.

وحث سمو الأمير فيصل بن سلمان على الاستمرار والتطوير،والاهتمام بما يحقق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – للعمل في تقديم أفضل الخدمات لزوار مدينة رسول الله، صلى الله عليه وسلم.