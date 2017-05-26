 الشيخ الحذيفي يؤم المصلين بصلاة التراويح بالمسجد النبوي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 شعبان 1438 هجريا, الموافق 26 مايو 2017 ميلاديا

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الشيخ الحذيفي يؤم المصلين بصلاة التراويح بالمسجد النبوي

الشيخ الحذيفي يؤم المصلين بصلاة التراويح بالمسجد النبوي
واس - المدينة المنورة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة عن تكليف فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي بإمامة المصلين في صلاة التراويح في المسجد النبوي لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1438هـ .
كما سيؤم المصلين في صلاة التراويح في الليلة الأولى،الخمس تسليمات الأولى فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي وفي الخمس تسليمات الأخيرة مع الشفع والوتر فضيلة الشيخ عبدالمحسن بن محمد القاسم ، تقبل الله من الجميع الصلاة والقيام والدعاء .

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