 بلدية صبيا تعد خطتها لاستقبال شهر رمضان المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 شعبان 1438 هجريا, الموافق 26 مايو 2017 ميلاديا

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بلدية صبيا تعد خطتها لاستقبال شهر رمضان المبارك

بلدية صبيا تعد خطتها لاستقبال شهر رمضان المبارك
المناطق - جازان - أمل بهكلي

في إطار حرصها على جوانب الصحة العامة ، كشفت بلدية صبيا عن خطتها لشهر رمضان المبارك ، من خلال إعداد خطة شاملة على مستوى المحافظة لتنفيذالجولات الرقابية ومتابعة الشروط الصحية الخاصة بالمحلات الغذايئة والتجارية والمطاعم والبوفيهات، وذلك للتأكد من استيفائها للشروط الصحية بإشراف مباشر من فرق البلدية الميدانية ومتابعة أعمال النظافة في المدينة والقرى لرفع المخلفات  .

وأوضح رئيس البلدية سفر آل زاحم الشهراني، أن البلدية  أكملت استعدادها ضمن خطتها الشاملة بتكليف عدد من المراقبين الصحيين ومراقبات البلدية للمحلات النسائية ،  للإشراف على المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة والأسواق والأطعمة ومصادرة المواد غير صالحة للاستخدام وتطبيق أنظمة البلدية الجزائية بحق المخالفين ، وذكر الشهراني أن المتابعة ستكون يومية على جميع المطاعم والمطابخ والبوفيهات والمخابز والمحلات التموينية وبشكل رئيسي في الفترة المسائية في رمضان لرصد المخالفات والتأكد من السلع والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين .

‎وأفاد الشهراني أن البلدية جهزت المسلخ الخاص بها وتكليف المستثمر بتوفير العدد الكافي من الجزارين والمشرفين لاستقبال المذبوحات والإشراف المباشر من الأطباء  البيطريين في البلدية لمباشرة عمليات الذبح والكشف الطبي البيطري على المذبوحات بما يضمن سلامة اللحوم تحت رقابة صحية متخصصة ، وإعداد التقارير اليومية عن سير العمل في المسلخ .

ودعا رئيس البلدية كافة المواطنين والمقيمين التعاون مع البلدية بالتواصل المباشر أو بالاتصال برقم البلاغات الموحد (940) للطوارئ والبلاغات على مدار الساعة لمثل هذه الحالات وغيرها.

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