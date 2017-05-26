 الدفاع المدني يحذر من مخاطر الحوادث المنزلية خلال شهر رمضان المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 شعبان 1438 هجريا, الموافق 26 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الدفاع المدني يحذر من مخاطر الحوادث المنزلية خلال شهر رمضان المبارك بلدية صبيا تعد خطتها لاستقبال شهر رمضان المبارك الأمير خالد الفيصل يوجه بتشغيل مسار إضافي للحافلات في 5 مواقع بالعاصمة المقدسة الشيخ الحذيفي يؤم المصلين بصلاة التراويح بالمسجد النبوي الامير فيصل بن سلمان يقف على الاستعدادات المقدمة للزوار بمسجد قباء تعليم الباحة يعتمد وثائق إتمام المرحلة الثانوية للبنين والبنات نقل تعازي القيادة واشاد بتضحيات الجنود الأبطال.. نائب أمير جازان يعزي أسرة الشهيد الرقيب “عبادي” نواب أميركيون يحثون على التصدي لإرهاب إيران ” آل شريم ” يعتمد الأندية الموسمية للبنين والبنات بتعليم محايل عسير  محافظ محايل ” المتحمي ” يهنئ القيادة بشهر رمضان المبارك أميركا: نتحمل مسؤولية تسريب معلومات عن هجوم مانشستر وزارة الصحة تعتزم إطلاق حملة توعوية غير مسبوقة للإمتناع عن التدخين تزامناً مع حلول الشهر الفضيل وبأفكار وأساليب تُنفذ لأول مرة

الدفاع المدني يحذر من مخاطر الحوادث المنزلية خلال شهر رمضان المبارك

الدفاع المدني يحذر من مخاطر الحوادث المنزلية خلال شهر رمضان المبارك
واس - الرياض

وجهت المديرية العامة للدفاع المدني دعوة للمواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر لتجنب مخاطر الحوادث المنزلية التي تقع خلال شهر رمضان المبارك -لا قدر الله- أثناء إعداد طعام الإفطار والسحور .
وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني من المخاطر والحوادث التي يزداد احتمال وقوعها خلال الشهر الكريم في المطابخ المنزلية ومنها الحوادث الناجمة عن اشتعال الزيت أثناء قلي الطعام باستخدام مواقد الغاز، وكذلك الحرائق الكهربائية الناجمة عن عدم توزيع الأحمال أو استخدام وصلات غير مطابقة للمواصفات .
وأوصى الدفاع المدني ربات البيوت والعمالة المنزلية بعدم تعبئة أواني القلي بالزيت عن آخرها لتجنب مخاطر الحريق الناجمة عن ملامسة الزيت لمصادر اللهب، وكذلك التأكد من سلامة تمديدات الغاز، مطالبة بضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني لتجنب هذه المخاطر من خلال زيارة موقع المديرية العامة للدفاع المدني الإلكتروني وقنوات الدفاع المدني بمواقع التواصل الاجتماعي التي تقدم برامج التثقيف الوقائي لتجنب مخاطر الحوادث المنزلية – بمشيئة الله – والحوادث التي قد تقع أثناء إعداد الطعام .
ونبه الدفاع المدني إلى أهمية استخدام القلايات الكهربائية في تجهيز الطعام لتجنب مخاطر اشتعال الزيت وعدم ارتداء ربات البيوت والعمالة المنزلية للملابس الواسعة أو المصنوعة من المواد سريعة الإشتعال أثناء إعداد الطعام، وكذلك عدم استخدام اليد لتحريك اللحوم أثناء عمليات الفرم والتأكد من فصل التيار الكهربائي عند تنظيف آلات الفرم وابعادها عن متناول الأطفال والكشف عن سلامة تمديدات الغاز وإغلاق المفاتيح بعد الانتهاء من إعداد الطعام .
وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة توفر مستلزمات السلامة وطفايات الحريق اليدوية في جميع المطابخ المنزلية والتعرف على كيفية استخدامها في حالات الطوارئ.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>