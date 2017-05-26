هكذا استقبل أهالي الطائف رمضان

هكذا استقبل أهالي محافظة الطائف شهر رمضان المبارك وذلك بإقامة مشروع إفطار الصائم عبارة عن خيام مصرحة من الجهات المعنية بمداخل الأحياء إضافة للفوانيس والانارات وما يميز ذلك تكاتف أهالي الأحياء واجتماعهم في خدمة أهالي الحي واستقبال الصائمين وقد وضح أحمد القرشي أحد سكان حي الريان بأن هذا الاجتماع وهذا الاستقبال لشهر رمضان من عقود أبا عن جد والهدف منه تعظيم هذا الشهر الكريم بروحانيته تقبله الله من جميعا وتحدث أحمد الشريف من أهالي حي القمرية فذكر أن استقبال شهر رمضان المبارك بإقامة السفر على مداخل الأحياء إنما هو طلبا للأجر أولا ثم التعريف بدور الحي المجتمعي كم ذكر أحمد الكناني أن الطائف مدينة عرفت بالمبادرات المجتمعية ويوجد بها أكثر فرق تطوعية ومتطوعين لخدمة المجتمع بكل أطيافه .