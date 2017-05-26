 الكويت والإمارات تدينان الهجوم الإرهابي على حافلة بمصر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 شعبان 1438 هجريا, الموافق 26 مايو 2017 ميلاديا

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الكويت والإمارات تدينان الهجوم الإرهابي على حافلة بمصر

الكويت والإمارات تدينان الهجوم الإرهابي على حافلة بمصر
المناطق_متابعات

دانت دولة الإمارات بشدة الجريمة الإرهابية النكراء التي استهدفت اليوم حافلة كانت تقل مصريين بمحافظة المنيا في مصر وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا الأبرياء بين قتيل وجريح.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها تضامن دولة الإمارات مع مصر ووقوفها إلى جانبها في مواجهة هذا العمل الاجرامي، واصفة هذه العملية الإرهابية بأنه جريمة جديدة تضاف إلى السجل الأسود للإرهاب والإرهابيين. وأعربت في ختام بيانها عن تعازي دولة الإمارات لمصر قيادًة وحكومًة وشعبًا ولذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

ودانت دولة الكويت بشدة الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف حافلة في محافظة المنيا بمصر وأدى إلى مقتل وجرح العشرات من الأبرياء.وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية في تصريح صحفي إن هذا العمل الجبان يُشكل تعديًا وانتهاكًا لتعاليم شريعتنا السمحاء ولكل القيم والأعراف الإنسانية. وعبر عن ثقته بأن إدراك المصريين لأهداف هذه الأعمال الجبانة التي تستهدف وحدتهم الوطنية وسلامة نسيجهم الاجتماعي سيزيدهم عزمًا وصلابًة على مواجهة قوى الشر والظلام.

وأكد المصدر وقوف دولة الكويت إلى جانب مصر وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنهم واستقرارهم.

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