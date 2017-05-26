إشبيلية يوافق على رحيل سامباولي لتدريب المنتخب الأرجنتيني

أعلن نادي إشبيلية الأسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، موافقته على رحيل خورخي سامباولي المدير الفني للفريق لتدريب المنتخب الأرجنتيني وذلك بعد اتفاق تم بين النادي ومسؤولي اتحاد الكرة في الأرجنتين.

وارتبط اسم سامباولي منذ فترة بتوليه المنصب وذكر نادي إشبيلية أن الاتحاد الأرجنتيني يتعين عليه دفع بند الشراء في عقد المدرب مع النادي للحصول على توقيعه.

واستلم سامبولي تدريب إشبيلية مطلع الموسم وقاده لاحتلال المركز الرابع في الدوري الأسباني بالإضافة لوصوله لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، حيث ودع البطولة أمام ليستر سيتي.

وسيتم اكمال الصفقة بين إشبيلية والأرجنتين يوم الخميس المقبل، للسماح لسامباولي بإستكمال انتقاله