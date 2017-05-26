 650 مشربية رخامية بها أكثر من 3000 صنبور لسقيا زمزم بالمسجد الحرام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 شعبان 1438 هجريا, الموافق 26 مايو 2017 ميلاديا

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650 مشربية رخامية بها أكثر من 3000 صنبور لسقيا زمزم بالمسجد الحرام

650 مشربية رخامية بها أكثر من 3000 صنبور لسقيا زمزم بالمسجد الحرام
المناطق_مكة

قدمت وحدة الإحصاء والمعلومات بالرئاسة العامة لشوؤن المسجد الحرام و المسجد النبوي إحصاءً لخدمات إدارة سقيا زمزم حيث شمل المسح الإحصائي أعمال السقيا داخل المسجد الحرام ومجمعات ماء الشرب الموزعة في المسجد الحرام والساحات المحيطة به.
وأوضحت الإحصائية أنه تم توفير عدد من الخدمات المتعلقة بسقيا زمزم حيث بلغ عدد المشربيات الرخامية داخل المسجد الحرام أكثر من 650 مشربية رخامية بها أكثر من 3000 صنبور مخصصة لماء زمزم المبارك ، إضافة إلى خزانات “ستانلس استيل” البالغ عددها 216خزاناً وتحتوي على 1296 صنبوراً وبلغ عدد حافظات ماء زمزم أكثر من 25 ألف حافظة يتم توزيعها مع حافظات احتياطية بشكل متجانس في كافة أروقة البيت العتيق وفي الساحات الخارجية.
ويبلغ متوسط إنتاجية الحافظات 4000 حافظة يوميا , كما تم توفير عدد 20 عربة قولف لنقل حافظات زمزم لمواقع المخصصة لها ,كما تم تجهيز عدد 22 صهريجاً سعة 20 طناً لنقل ماء زمزم إلى المسجد النبوي .
وبينت أن هناك حافظات متنقلة تتميز بسهولة التحكم بها في الأماكن المزدحمة لتسهيل وصول ماء زمزم للمعتمرين ورواد بيت الله الحرام وتعتبر هذه الحافظات على هيئة حقائب ظهر لتوزيع عبوات ماء زمزم الصغيرة سعة 330 مليمتر، وكذلك حقيبة محمولة على الظهر بداخلها حافظة إسطوانية الشكل وحاملة كاسات تسع 250 كأساً.

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