 الإشراف الاجتماعي بالرياض ينهي تدريب 31 ام بديلة للأيتام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 شعبان 1438 هجريا, الموافق 26 مايو 2017 ميلاديا

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الإشراف الاجتماعي بالرياض ينهي تدريب 31 ام بديلة للأيتام

الإشراف الاجتماعي بالرياض ينهي تدريب 31 ام بديلة للأيتام
المناطق_الرياض

اختتم مكتب الاشراف الاجتماعي التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض برنامجه التدريبي “تثقيف الأم والطفل” الذي نُفذ على مدار 25 اسبوعاً واستهدف 31 سيدة من الأمهات الحاضنات في الأسر البديلة للأيتام .

وقد قالت مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للإشراف النسائي هيله المكيرش في كلمةٍ القتها خلال الحفل الذي اقيم بهذه المناسبة اهمية هذا البرنامج في رفع مستوى الوعي لدى الأمهات البديلات للتغلب على كافة الصعوبات التي قد تواجههن في تربية الأبناء ولتوفير الرعاية السليمة للأيتام في الأسر الحاضنة موضحةً ان البرنامج الذي قدمته المدربة سهام الخيبري تناول العديد من المواضيع الهامة في مجال تربية الأطفال مثل “تطور الأطفال الجسدي والمعرفي والعاطفي والاجتماعي ودور الأم في هذا النمو والتطور وافضل الأساليب للتواصل مع الأطفال وكيفية التعامل مع الشخصيات المختلفة للأطفال وحل النزاعات بطرق ايجابية والرعاية الصحية الجيدة للأطفال” مؤكدةً حرص المكتب على تقديم مثل هذه البرامج التنموية سنوياً للأمهات البديلات لتحقيق اهداف الوزارة المرجوة في مجال رعاية الأيتام ودفع عجلة التنمية الوطنية.

يُشار الى ان حفل الختام قد تضمن ايضاً عرضاً لبعض تجارب الأمهات اللاتي التحقن ببرنامج تثقيف الأم والطفل وتكريم للمشاركات والجهات المساندة نظير تعاونهم مع المكتب والجهد الذي بذلوه في سبيل انجاح هذا البرنامج.

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