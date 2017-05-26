 مجلس “التعاون الخليجي” يحتفل بعيد تأسيسه الــ 36 في الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 شعبان 1438 هجريا, الموافق 26 مايو 2017 ميلاديا

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مجلس “التعاون الخليجي” يحتفل بعيد تأسيسه الــ 36 في الرياض

مجلس “التعاون الخليجي” يحتفل بعيد تأسيسه الــ 36 في الرياض
المناطق_ليال جار الله
احتفلت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في مقرها الدائم في العاصمة السعودية الرياض، بذكرى مرور 36 عاماً على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن : “هذه المناسبة العظيمة فرصة لاستذكار تاريخ مسيرة خيرة مباركة، قادها القادة المؤسسون نحو الرفعة والعزة والمنعة، وسطروا بحكمتهم ورؤيتهم الثاقبة، أروع معاني التضامن والتكاتف حماية للأوطان، ودفاعاً عن السيادة والاستقلال، وتطلعاً إلى المستقبل المشرق للشعوب”.
وأعرب الزياني عن فخره واعتزازه بما حققته مسيرة العمل الخليجي المشترك، من انجازات بارزة، قال إنها : “رسخت الترابط والتكامل بين دول المجلس، وعززت مكانة مجلس التعاون على الساحة الدولية، بفضل من الله ، وحكمة قادة دول المجلس الكرام”.
وأكد الأمين العام في كلمته عزم وتصميم قادة دول مجلس التعاون على أن يبقى المجلس واحة أمن واستقرار ورخاء وازدهار، منوهاً إلى أن : “مجلس التعاون ورغم التحديات والصراعات الدامية التي تحيط به، تمكن من مواجهة مختلف التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وهو يقف اليوم شامخا بإنجازاته ونجاحاته ومكانته الاقليمية والدولية”.
كما أوضح الدكتور عبداللطيف الزياني أن : “مجلس التعاون يتطلع إلى القيام بدوره كاملاً، في الحفاظ على مكتسبات وانجازات ومصالح دوله ومواطنيه، وحماية أمنهم واستقرارهم، والعمل مع المجتمع الدولي والدول الصديقة والحليفة في مكافحة الارهاب وتنظيماته المتطرفة، وإعادة الاستقرار والسلم الى منطقة الشرق الأوسط الحيوية”.
كما أعرب الزياني عن بالغ الشكر والامتنان  للجهود المباركة والدور الفاعل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتعزيز الجهود وتوحيد الطاقات، حفاظا على أمن المنطقة واستقرارها، مؤكداً أن القمم التي استضافتها المملكة أخيراً دليلاً بارزاً على سلامة النهج الذي اختطته المملكة ودول المجلس، لمواجهة التحديات الأمنية ومهددات استقرار المنطقة.
كما أعرب معاليه عن وافر شكره وتقديره الى وزارة الداخلية بمملكة البحرين ، ممثلة في معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية على مشاركة الفرقة الموسيقية للشرطة بقيادة الموسيقار اللواء مبارك نجم في هذا الحفل البهيج مساهمة من دولة الرئاسة في احتفال الأمانة العامة بهذه المناسبة الميمونة.
وقد قدمت الفرقة الموسيقية للشرطة بمملكة البحرين، بقيادة الموسيقار اللواء مبارك نجم، مقطوعات موسيقية  ومارشات عسكرية متنوعة احتفاء بهذه المناسبة التاريخية، وقد رعى وحضر الحفل أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، وعدد من كبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية وأعضاء السلك الدبلوماسي الخليجي والعربي، والدول الصديقة المعتمدين لدى المملكة العربية السعودية في الرياض

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