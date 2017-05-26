 محافظ البرك ” آل عبده ” يهنئ القيادة بشهر رمضان المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 شعبان 1438 هجريا, الموافق 26 مايو 2017 ميلاديا

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محافظ البرك ” آل عبده ” يهنئ القيادة بشهر رمضان المبارك

محافظ البرك ” آل عبده ” يهنئ القيادة بشهر رمضان المبارك
المناطق_محمد آل طاوي

قدم محافظ البرك عبدالرحيم بن الحسين آل عبده الهلالي ،   أخلص التهاني وأصدق الأماني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهم الله- وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة شهر رمضان المبارك ، سائلا المولى عز وجل أن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة علينا ونحن ننعم برغد العيش وأن يديم على مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقِبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة

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