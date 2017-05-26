الأزهر : مرتكبي الحادث الإرهابي بمصر جبناء تجردوا من أدنى معاني الإنسانية

دان الأزهر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم حافلة تقل عددًا من الأقباط المصريين بمحافظة المنيا مما أسفر عن سقوط عشرات الأبرياء بين قتيل وجريح .

وأكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في بيان له اليوم أن هذا العمل الإرهابي الجبان يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية والتقاليد والأعراف الإنسانية التي تجرم قتل الأبرياء، وشدد على أن مرتكبي مثل هذه الأعمال جبناء تجردوا من أدنى معاني الإنسانية، فضلًا عن كونهم بعيدون تمامًا عن تعاليم الأديان التي تدعو إلى التعايش والسلام ونبذ العنف والكراهية والإرهاب .

ودعا المصريين إلى الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذا الإرهاب الأسود، مجددًا دعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة في مواجهة جماعات التطرف والإرهاب للقضاء على هذا الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره .