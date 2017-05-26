 “الهاجري” يدين الهجوم الإرهابي في المنيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 شعبان 1438 هجريا, الموافق 26 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مبرة الإحسان تطلق أول سيارتين للحد من البطالة بالخبر الإطاحة بلبناني ساهم في النصب على 30 شخص بجدة الأخضر يختتم معسكر فرانكفورت أبو الغيط يدعو لاجتثاث التنظيمات الإرهابية من المنطقة سجون العاصمة المقدسة تفرج عن 135 سجين تم العفو عنهم محافظ البرك ” آل عبده ” يهنئ القيادة بشهر رمضان المبارك “الهاجري” يدين الهجوم الإرهابي في المنيا الأزهر : مرتكبي الحادث الإرهابي بمصر جبناء تجردوا من أدنى معاني الإنسانية الإشراف الاجتماعي بالرياض ينهي تدريب 31 ام بديلة للأيتام مجلس “التعاون الخليجي” يحتفل بعيد تأسيسه الــ 36 في الرياض القيادة الرشيدة تهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بحلول شهر رمضان خادم الحرمين يوجه كلمة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

“الهاجري” يدين الهجوم الإرهابي في المنيا

“الهاجري” يدين الهجوم الإرهابي في المنيا
المناطق_الرياض
أدان سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بجامعة الدول العربية محمد بن عايض الهاجري بشدة الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف اليوم الجمعة مجموعة من الأقباط الذين كانوا يستقلون إحدى الحافلات بمحافظة المنيا بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وأدى إلى سقوط عدد من المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح،
وقال : العمل الإجرامي نفذته فئة ضالة وخبيثة لا صلة لها بالقيم والمبادئ الإسلامية والإنسانية والأخلاقية؛ موضحاً: هذا العمل الإجرامي هدفه إثارة الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار في عدد من الدول .
 ‏وأضاف أن بعض الدول لن تنهض من محنها إلا بالقضاء على الخلايا السرطانية المرتبطة بدولة الارهاب المعروفة وأساس الشر في هذا العالم .
وأكد “الهاجري” وقوف الشباب العربي مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في هذا الحادث المؤلم؛ مطالباً بتكثيف الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والمنظمات التابعة لها.
كما أعرب الهاجري عن خالص تعازيه لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وشعباً وللكنيسة المصرية ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>