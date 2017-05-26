 سجون العاصمة المقدسة تفرج عن 135 سجين تم العفو عنهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 شعبان 1438 هجريا, الموافق 26 مايو 2017 ميلاديا

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سجون العاصمة المقدسة تفرج عن 135 سجين تم العفو عنهم

سجون العاصمة المقدسة تفرج عن 135 سجين تم العفو عنهم
المناطق_مكة

وأوضح مدير السجون بالعاصمة المقدسة العقيد صالح القحطاني، أن عدد السجناء الذين تم إطلاق سراحهم هذه الليلة بلغ 135 سجيناً بعد إنهاء إجراءاتهم.

وأضاف القحطاني أن العاملين بالسجون وبالتعاون مع لجنة العفو عكفوا على إنهاء إجراءات المشمولين بالعفو ممن تنطبق عليهم الشروط، حيث يمثلون الدفعة الأولى من السجناء المقرر إطلاق سراحهم، مبينا أنه سيتم بشكل يومي إطلاق سجناء الحق العام المستحقين للعفو.

وأستغل مدير إدارة سجون العاصمة المقدسة هذه المناسبة بتقديم النصائح الأبوية للمفرج عنهم بالتوبة وعدم الرجوع للجريمة والحرص على البعد عن مرافقة أصدقاء السوء.

فيما أعرب عدد من السجناء المفرج عنهم عن امتنانهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على اللفتة غير المستغربة من القيادة الحكيمة، والتي تحرص على رعاية أبناء وطنها، مجددين بيعتهم للحكومة الرشيدة، ومشددين على أن يكونوا أعضاء صالحين لوطنهم وأبنائه وعونا وسندا لقيادتهم.

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